05.03.2019 14:41

Убийца девятиклассницы-гимнастки на Сортировке: Ударил ножом, но не убил

Что произошло во время закончившейся десятью ножевыми ударами встречи между парнем и девушкой на Набережной.



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Как сообщает Город Х, сегодня, 5 марта, в Харькове похоронили 14-летнюю Лиду Шеховцову, которую на выходных зарезал ее 16-летний знакомый - Иван Новиков.

По официальной версии правоохранителей, убийство было совершено на почве ревности.

Одноклассники Лиды говорят: девочка два года встречалась со своим палачом, а недавно пара рассталась.

Инстаграм-профиль Новикова красноречив: много фотографий с Лидой, под кадрами подписи «моя единственная», «только с ней хорошо».

Последнее фото датировано 14 февраля текущего года. На изображении молодые люди делают селфи в лифте.

В статусе профиля пугающая фраза - «Назад дороги нет». Видимо, она появилась тогда, когда у Вани в голове созрел страшный план.

Убитые горем родители девочки уверяют: никакого романа у дочери с Иваном не было.

«Он был не больше, чем друг. Она все говорила, чтобы он от нее отстал, а он лез все время, всех пацанов от нее отгонял, ревновал ко всем. Она на пару часов могла выйти погулять и то в выходные - у нее же учеба, тренировки, курсы... В тот день дочь шла в магазин - хлеба купить и матери крем. Наверное, он ее вызвонил. Хотел все под грабеж подставить, все спланировал! Его с дочкиными вещами поймали и с ножом. Там 10 ранений по телу и в сердце… Она только крикнуть успела, сосед вышел, пару раз хрипнула и умерла…», - рассказал журналисту «КП в Украине» папа девочки, Александр.

По словам мужчины, Лида хорошо училась, профессионально занималась гимнастикой, готовилась поступать в Харьковский университет Воздушных Сил.

Кстати, в убийстве Лиды парень так и не признался, хотя по официальным данным на ее теле обнаружили 7 ножевых ранений.

«Девочка ему сказала, что будет готовиться к итоговым экзаменам и отношений сейчас не хочет. Его такой ответ обидел, он писал на мобильный, звонил, пытался встретиться. Нож после преступления бросил в колодец. После содеянного позвонил брату и все рассказал. Во время следствия он показал место происшествия и частично признал, что ударил девочку ножом, но то, что убил - не признает», - рассказали в полиции.

Напомним, убийство произошло вечером 2 марта на улице Набережной, в районе Сортировка.