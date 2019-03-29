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29.03.2019  09:47   

Полиция устанавливает личность мужчины, погибшего под поездом

НА вид погибшему около 40 лет.


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Сообщение о том, что на переезде у города Купянск поезд совершил наезд на человека, поступило в Купянский отдел полиции 28 марта около 00:13.

Машинист увидел на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшему мужчине около 40 лет. Был одет в спортивную черную куртку и шапку, свитер в полоску, синие джинсы, спортивные ботинки черного цвета.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Движение поездов останавливалось на один час.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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