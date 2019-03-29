Полиция устанавливает личность мужчины, погибшего под поездом

НА вид погибшему около 40 лет.
Сообщение о том, что на переезде у города Купянск поезд совершил наезд на человека, поступило в Купянский отдел полиции 28 марта около 00:13.
Машинист увидел на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшему мужчине около 40 лет. Был одет в спортивную черную куртку и шапку, свитер в полоску, синие джинсы, спортивные ботинки черного цвета.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Движение поездов останавливалось на один час.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
влажн.:
давл.:
ветер: