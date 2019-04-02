Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшая малышка найдена: похитивший ее отец-француз хотел с ней уехать в Румынию
02.04.2019  19:37   

Пропавшая малышка найдена: похитивший ее отец-француз хотел с ней уехать в Румынию

Силовики задержали биологического отца с девочкой.


//newsroom.kh.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, правоохранители разыскали гражданина Франции, который напал на харьковчанку и забрал общего ребенка.
 
Напомним, ранее Дарья Донец рассказала о похищении трехлетней дочери. По словам матери, супруг подстерег ее у дверей квартиры, затащил в комнату и связал, после чего забрал девочку. Мужчину попытались остановить друзья женщины, однако биологический отец применил газовый баллончик и сумел скрыться. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение человека свободы").
 
Семейная пара сейчас находится на стадии бракоразводного процесса, а в апреле 2018 года Ленинский районный суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения. 
 
По предварительной информации, Рафаэль Вальденер повез ребенка на западную Украину и планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Все подробности случившегося выясняются. 
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  возвращена пропавшая девочка, украл отец, харьков
 
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