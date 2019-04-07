07.04.2019 18:41

Мертвое тело у Горбатого моста: женщина давно хотела умереть

33-летняя харьковчанка, которая не раз заявляла о намерениях уйти из жизни, похоже, совершила суицид.



t.me/treshkharkov

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, харьковчанка, чье тело нашли в реке утром 3 апреля, неоднократно говорила родным о намерениях уйти из жизни.

Напомним, ранее в Киевском районе возле Горбатого моста обнаружили труп неизвестной женщины.

На вид погибшей было около 30-35 лет, она была в верхней одежде и солнцезащитных очках.

На теле гражданки не обнаружили следов насильственной смерти.

Вскоре силовикам удалось установить личность утопленницы - ею оказалась харьковчанка 1986 года рождения.

При жизни она неоднократно высказывала намерения покончить с собой и с 14 лет состояла на учете у психиатра.

Незадолго до трагедии она пожаловалась близким, что ее "никто не любит", а также сообщила, что может повеситься под мостом.

В связи со вновь выявленными обстоятельствами уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") было закрыто.