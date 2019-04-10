10.04.2019 13:01

Браконьер наловил в пруду под Харьковом полтора центнера толстолобика (ФОТО)

В Изюмском районе нарушитель причинил убыток в почти 17 тысяч гривен.



// khr.darg.gov.ua

Браконьера задержал рыбоохранный патруль 9 апреля на пруду возле с. Чистоводовка Изюмского района.



Местный житель ловил рыбу в период нереста, используя запрещенные орудия – две сетки из нити. Таким образом ему удалось поймать 66 штук толстолобика, общим весом 145 кг.



Убыток, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 16 830 грн.



На нарушителя оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области напоминает, что с 1 апреля в Харьковской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.