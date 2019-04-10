Главная Новости Криминал и происшествия Браконьер наловил в пруду под Харьковом полтора центнера толстолобика (ФОТО)
10.04.2019  13:01   

Браконьер наловил в пруду под Харьковом полтора центнера толстолобика (ФОТО)

В Изюмском районе нарушитель причинил убыток в почти 17 тысяч гривен.


// khr.darg.gov.ua

Браконьера задержал рыбоохранный патруль 9 апреля на пруду возле с. Чистоводовка Изюмского района.

Местный житель ловил рыбу в период нереста, используя запрещенные орудия – две сетки из нити. Таким образом ему удалось поймать 66 штук толстолобика, общим весом 145 кг.

Убыток, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 16 830 грн.

На нарушителя оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты.

Управление Госрыбагентства в Харьковской области напоминает, что с 1 апреля в Харьковской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, рыбнадзор, браконьерство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия В марте изъято 3 центнера рыбы и 30 запрещенных орудий лова, а в суды передано 26 протоколов, - Харьковский рыбоохранный патруль 02.04 Криминал и происшествия Рыбоохрана вычислила продавца икры через соцсети (ФОТО) 02.04 Криминал и происшествия На Северском Донце задержали нарушителя с 10 кг рыбы (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове подписан Меморандум о сотрудничестве с "Hewlett-Packard Enterprise" в сфере безопасности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 