Полицейский погиб в ДТП под Харьковом

Работник Змиевского отдела полиции погиб 13 апреля в ДТП в Харьковской области.
Авария произошла в 20:48 в селе Двуречный Кут. На трассе «Харьков - Ахтырка» автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб. Полиция установила, что водитель, совершая обгон, не справился с управлением и машина врезалась в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Начальник сектора превенции патрульной полиции, майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП, которое произошло в Дергачевском районе. Евгению Колеснику было 37 лет. Без отца осталась маленькая дочь», - сообщили в Змиевском отделе полиции.
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