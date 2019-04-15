15.04.2019 08:54

Полицейский погиб в ДТП под Харьковом

Работник Змиевского отдела полиции погиб 13 апреля в ДТП в Харьковской области.



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Авария произошла в 20:48 в селе Двуречный Кут. На трассе «Харьков - Ахтырка» автомобиль «Mitsubishi» въехал в столб. Полиция установила, что водитель, совершая обгон, не справился с управлением и машина врезалась в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте.



«Начальник сектора превенции патрульной полиции, майор полиции Евгений Колесник погиб в результате ДТП, которое произошло в Дергачевском районе. Евгению Колеснику было 37 лет. Без отца осталась маленькая дочь», - сообщили в Змиевском отделе полиции.



