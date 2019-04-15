Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в храме Николая Чудотворца полиция расследует как поджог (ФОТО)
15.04.2019  10:01   

Пожар в храме Николая Чудотворца полиция расследует как поджог (ФОТО)

Правоохранители устанавливают причины пожара в храме.


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Пожар произошел 14 апреля в 18:43 в городе Люботин. В Люботинское отделение полиции поступило сообщение от 42-летнего настоятеля Свято-Николаевского храма о том, что пылает крыша здания.

На место происшествия выезжали руководители отделения полиции, следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован в 23:55.

Пострадавших в  результате происшествия нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, полиция, харьков
 
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