Пожар в храме Николая Чудотворца полиция расследует как поджог (ФОТО)

Правоохранители устанавливают причины пожара в храме.
Пожар произошел 14 апреля в 18:43 в городе Люботин. В Люботинское отделение полиции поступило сообщение от 42-летнего настоятеля Свято-Николаевского храма о том, что пылает крыша здания.
На место происшествия выезжали руководители отделения полиции, следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован в 23:55.
Пострадавших в результате происшествия нет.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Проводится проверка.
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