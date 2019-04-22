22.04.2019 12:25

Еще два завода и ресторан временно считаются взрывоопасными: полиция проверяет информаци. о минировании

Очередные объекты в Харькове «заминировали» телефонным звонком.



// Facebook

Информация о закладке взрывчатки на заводах, расположенных на улицах Плехановская и Искринская, а также ресторана на улице Кромской поступила в полицию 22 апреля около 11:40.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.



Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.



Напомним, в день выборов, 21 апреля, полиция получила 14 сообщений о заминировании объектов в Харькове. Среди объектов, на которых якобы заложено взрывное устройство - аэропорт, 9 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр. Полицейские обследовали около 127 352 кв. метров помещений, 44000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 8162 человек. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.



Утром 22 апреля поступило сообщение о взрывчатке на Южном железнодорожном вокзале, трех предприятиях: ХТЗ и ГП «Электротяжмаш» на Московском проспекте, АО «Турбоатом» на улице Энергетической, ТРК «Украина» на Юбилейном проспекте поступила в полицию 22 апреля около 9:30. Специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.