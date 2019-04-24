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24.04.2019  12:41   

Взрывотехники проверили школу на Лермонтовской

Сообщение о заминировании учебного заведения на улице Лермонтовской оказалось ложным.


// Нацполиция

Информация о том, что в специализированной школе на улице Лермонтовской заложена взрывчатка, поступило в Киевский отдела полиции 24 апреля в 9:13.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, работники кинологического и взрывотехнического центров, эксперты-криминалисты.

Специалисты осмотрели 5800 кв. метров помещений и 1200 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 600 граждан.

В ходе тщательного обследования школы и прилегающей территории никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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