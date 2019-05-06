Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба на Алексеевке: новости от полиции
06.05.2019  14:31   

Стрельба на Алексеевке: новости от полиции

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, произошедшего в Шевченковском районе города Харькова.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 мая в 8:11 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на проспекте Победы, 64 гражданин обнаружил раненого мужчину и перед этим слышал выстрелы.
 
По адресу выезжали руководители Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
На месте происшествия полиция выяснила, что между гражданами произошел конфликт с применением оружия, обстоятельства которого устанавливаются.
 
Вследствие ссоры пострадал 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу с первичным диагнозом - огнестрельное ранение туловища и головы. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.
 
Также полицией на месте происшествия обнаружен 41-летний мужчина, который со слов очевидцев и совершил выстрелы в потерпевшего.
 
Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  стрельба, алексеевка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.04 Спорт Прокуроры Харькова преуспели в «отстрелах» (ФОТО) 18.04 Криминал и происшествия Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре (ВИДЕО, Обновлено) 17.04 Криминал и происшествия Иностранцы открыли стрельбу из машины возле части Нацгвардии в Харькове (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)
 
 

Видео

Питомцы Харьковского зоопарка успешно выполнили особую миссию. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 