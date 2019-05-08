Главная Новости Криминал и происшествия Пожарные рассказали, как тушили кафе в Дафи (ФОТО)
08.05.2019  13:15   

Пожарные рассказали, как тушили кафе в Дафи (ФОТО)

Полиция устанавливает причины возгорания.


kh.dsns.gov.ua
В харьковском кафе, расположенном у ТРЦ "Дафи", ночью произошел пожар
 
Как сообщает ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 8 мая, в 00:18. Прибыв на место просшествия, спасатели установили, что площадь пожара составляет два квадратных метра.
 
Огнеборцы произвели пролив вытяжки.
 
В данный момент причину возгорания устанавливают эксперты. Возможно, что в вытяжке произошло возгорание жировых отложений. 
 
Первыми новость о пожаре появилась в соцсетях.
 
"Горело "Небо". Пожарные порешали, можем спать спокойно", - говорится в сообщении.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, небо в дафи, харьков
 
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