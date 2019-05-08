08.05.2019 13:15

Пожарные рассказали, как тушили кафе в Дафи (ФОТО)

Полиция устанавливает причины возгорания.



kh.dsns.gov.ua

В харьковском кафе, расположенном у ТРЦ "Дафи", ночью произошел пожар

Как сообщает ГУ ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 8 мая, в 00:18. Прибыв на место просшествия, спасатели установили, что площадь пожара составляет два квадратных метра.

Огнеборцы произвели пролив вытяжки.

В данный момент причину возгорания устанавливают эксперты. Возможно, что в вытяжке произошло возгорание жировых отложений.

Первыми новость о пожаре появилась в соцсетях.

"Горело "Небо". Пожарные порешали, можем спать спокойно", - говорится в сообщении.