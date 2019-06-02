Снос памятника Жукову: полиция возбудила уголовное дело (ФОТО)

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе.
2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко.
Также во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции были отпущены. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Задержанных нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.
В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.
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Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
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