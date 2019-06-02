Главная Новости Криминал и происшествия Снос памятника Жукову: полиция возбудила уголовное дело (ФОТО)
02.06.2019  19:28   

Снос памятника Жукову: полиция возбудила уголовное дело (ФОТО)

Следователи харьковской полиции открыли два уголовных производства по факту событий в Немышлянском районе.


// Нацполиция

2 июня в 13:40 в службу «102» поступила информация о повреждении памятника Жукову на проспекте Петра Григоренко.

Также во время мероприятий группа неизвестных распылили слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи сотрудники полиции были отпущены. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Задержанных нет, в отдел полиции была доставлена, опрошена и отпущена одна гражданка.

В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снесли памятник, жуков, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.06 Политика Памятник Жукову будет восстановлен, – Геннадий Кернес 02.06 Политика В Харькове снесли памятник Жукову (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Игорь Терехов: В Харькове взяли курс для привлечения инвесторов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 