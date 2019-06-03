03.06.2019 13:19

Подробности убийства и самоубийства в Чугуеве (ФОТО)

Отец застрелил сына из-за пельменей.



// Трэш Харьков

В воскресенье, 2 июня в благополучной семье Болотиных произошла трагедия – отец убил сына из охотничьего ружья, а после застрелился сам, пишет «Город Х».

Происшествие случилось в доме по ул. Уланской, где проживал 61-летний зубной протезист Владимир Болотин со старшим сыном Александром, его женой и двумя детьми.

«Абсолютно адекватные люди, хорошая семья. Жена Владимира умерла пару лет назад, и он жил со старшим сыном в одном доме, младший сын Женя живет отдельно. Саша – которого застрелил отец - работал в Кочетке на водоканале, у него двое детей, один 10-летний, второй грудничок, недавно родился», - рассказывает знакомый семьи.

Жители Чугуева говорят: с утра видели Владимира Болотина в магазине – мужчина был в хорошем расположении духа и ничто не предвещало беды.

Гром грянул около 15.00 – конфликт вспыхнул буквально на ровном месте.

«Отец сделал пельмени – а он был знатным гурманом, умел и любил готовить. Сын поставил пельмени в холодильник. Отцу это не понравилось, мол, убери оттуда пельмени, они впитают запах других продуктов. Слово за слово, сын бросил «папа, иди, погуляй». Папа пошел в свою комнату, а оттуда вернулся с ружьем... В сына выстрелил два раза – в живот и в голову», - рассказал «ГородХ» собственный источник в правоохранительных органах.

В это время супруга убитого находилась в соседней комнате. После того как прозвучали выстрелы, женщина выглянула на кухню и в ужасе отшатнулась. Схватила детей в охапку и сбежала из дома через окно.

«Она помчалась к соседям и уже оттуда услышала еще один выстрел – отец застрелился, вставив обрез в рот», - поделился собеседник.

В полиции говорят: мужчины в семье Болотиных были официально зарегистрированными охотниками и любили это дело, поэтому в доме было так много оружия.

У людей, которые знали погибших, происшедшее в голове не укладывается.

«Знала Сашу лично, работали вместе. Ничего плохого сказать о нем не могу - добрый, отзывчивый, позитивный парень. Хочется, чтобы это был просто страшный сон», - говорит Анна Татарова.

«Саша мой одноклассник, это был замечательный парень, все детство дружили. У меня шок. Не могу поверить», - добавил Станислав Беляев.

И хотя в полиции говорят, что отец-убийца был трезв, местные поговаривают: в пьянке мужчина был страшен.

«Ему пить нельзя было, после пьянки крышу рвало», - отметил Петр Веретенников.