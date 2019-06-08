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08.06.2019  11:10   

Конфликт на Барабашово: открыто уголовное производство

Следователем Московского отдела полиции информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.


// Нацполиция

Напомним, вечером 7 июня  группа неизвестных в количестве 50 человек зашла на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию.

По состоянию на утро 8 июня по медицинских учреждений обратилось 8 человек с травмами. По сообщениям СМИ, в конфликте пострала съемочная группа одного из местных телеканалов.

«Бойцы Нацкорпуса напали на нее (съемочную группу – ред.), залили газом глаза оператору и журналисту, избили их, у оператора вероятно перелом носа, сейчас они в 4-й больнице Скорой помощи, администрация рынка оказывает помощь пострадавшим», – подтвердили информацию в пресс-службе торгового центра.

В Московский отдел полиции с заявлением о причинении телесных повреждений обратился один гражданинин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В Московском отделе полиции по факту группового нарушения общественного порядка открыто уголовное производство по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Украины.

Два десятка граждан перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. Сотрудники патрульной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения на указанном участке дороги. Охрану общественного порядка обеспечивают 10 работников Московского отдела полиции и спецподразделения харьковской полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  барабашово, конфликт, харьков
 
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