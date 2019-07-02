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02.07.2019  11:26   

В ДТП с полицейским Prius виновными признали правоохранителей

Авария произошла 1 июня в 17:25 на проспекте Гагарина, 20.


// Facebook/ХС

Сначала виновными в аварии признали обоих водителей – автомобиля Suzuki Grant Vitara и патрульной Toyota Prius, сообщали в пресс-службе Патрульной полиции.

После изучения всех обстоятельств происшествия протокол по ст. 124 КУоАП окончательно был составлен на водителя патрульного автомобиля Toyota Prius за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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