02.07.2019 11:26

В ДТП с полицейским Prius виновными признали правоохранителей

Авария произошла 1 июня в 17:25 на проспекте Гагарина, 20.



// Facebook/ХС

Сначала виновными в аварии признали обоих водителей – автомобиля Suzuki Grant Vitara и патрульной Toyota Prius, сообщали в пресс-службе Патрульной полиции.



После изучения всех обстоятельств происшествия протокол по ст. 124 КУоАП окончательно был составлен на водителя патрульного автомобиля Toyota Prius за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.