14-летняя девочка сбежала из дома, чтобы работать в Харькове

Девушка не первый раз уходит из дома.
Сообщение об исчезновении 14-летней жительницы поселка Пересечное поступило в Дергачевского отдела полиции 13 июля в 23:28.
На поиски девушки был ориентирован личный состав полиции. Беглянку нашли утром 15 июля в Харькове, она находилась с подругой на съемной квартире. Как выяснилось, девушки планировали временно работать в городе.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и составили в отношении ее отца административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К слову, это не первый побег девушки из дома. Так, 22 апреля этого года подросток пропала из дома своего отца в поселке Пересечное Харьковской области. После профилактической беседы беглянку вернули матери.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
Неделя начнется преимущественно ясной погодой. Ночью без существенных осадков, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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