15.07.2019 15:31

14-летняя девочка сбежала из дома, чтобы работать в Харькове

Девушка не первый раз уходит из дома.



// Facebook

Сообщение об исчезновении 14-летней жительницы поселка Пересечное поступило в Дергачевского отдела полиции 13 июля в 23:28.



На поиски девушки был ориентирован личный состав полиции. Беглянку нашли утром 15 июля в Харькове, она находилась с подругой на съемной квартире. Как выяснилось, девушки планировали временно работать в городе.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.



Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и составили в отношении ее отца административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, это не первый побег девушки из дома. Так, 22 апреля этого года подросток пропала из дома своего отца в поселке Пересечное Харьковской области. После профилактической беседы беглянку вернули матери.



