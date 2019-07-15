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15.07.2019  15:31   

14-летняя девочка сбежала из дома, чтобы работать в Харькове

Девушка не первый раз уходит из дома.


// Facebook

Сообщение об исчезновении 14-летней жительницы поселка Пересечное поступило в Дергачевского отдела полиции 13 июля в 23:28.

На поиски девушки был ориентирован личный состав полиции. Беглянку нашли утром 15 июля в Харькове, она находилась с подругой на съемной квартире. Как выяснилось, девушки планировали временно работать в городе.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и составили в отношении ее отца административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, это не первый побег девушки из дома. Так, 22 апреля этого года подросток пропала из дома своего отца в поселке Пересечное Харьковской области. После профилактической беседы беглянку вернули матери.

 

Поліцейські Харківщини розшукали зниклу дівчину © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/rozshuk/policzejski-xarkivshhini-rozshukali-zniklu-divchinu/?fbclid=IwAR14qgqlOnxGV-xuGxfE9L-jCTEAkQf4efbjKV8j2OZ0uWdk3SlDIDHACl
Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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