16.07.2019 12:03

Изнасилование провизора аптеки: нападавший получил 9 лет

Приговором Фрунзенского районного суда г.. Харькова 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту, а также сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции.



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Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



Напомним, нападение произошло в конце января этого года. Нетрезвый мужчина спровоцировал ссору с провизором в аптеке. Под предлогом оказания книги жалоб он заставил выйти девушку в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон.



Подозреваемого в дерзком преступлении уличили в тот же вечер. Им оказался местный житель, имевший 7 судимостей, 3 из которых - за изнасилование.



При задержании мужчина оказал сопротивление работнику полиции. Пытаясь убежать, вор нанес правоохранителю телесные повреждения и оторвал рукав куртки.