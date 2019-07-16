Изнасилование провизора аптеки: нападавший получил 9 лет

Приговором Фрунзенского районного суда г.. Харькова 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту, а также сопротивлении правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции.
Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Напомним, нападение произошло в конце января этого года. Нетрезвый мужчина спровоцировал ссору с провизором в аптеке. Под предлогом оказания книги жалоб он заставил выйти девушку в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон.
Подозреваемого в дерзком преступлении уличили в тот же вечер. Им оказался местный житель, имевший 7 судимостей, 3 из которых - за изнасилование.
При задержании мужчина оказал сопротивление работнику полиции. Пытаясь убежать, вор нанес правоохранителю телесные повреждения и оторвал рукав куртки.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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