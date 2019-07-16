16.07.2019 22:17

Nissan врезался в агитационную палатку: следствие сообщило подробности (ФОТО)

В результате аварии пострадала женщина-агитатор. Еще у двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы.



// Нацполиция

16 июля на проспекте Юбилейном 20-летняя водитель автомобиля «Nissan» не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома.



В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих.

Всех троих доставили в больницу. Состояние и степень полученных телесных повреждений женщины уточняются. У двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы.



Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.