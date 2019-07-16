Nissan врезался в агитационную палатку: следствие сообщило подробности (ФОТО)

В результате аварии пострадала женщина-агитатор. Еще у двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы.
16 июля на проспекте Юбилейном 20-летняя водитель автомобиля «Nissan» не справилась с управлением, совершила наезд на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Автомобиль проехал еще несколько метров и остановился возле жилого дома.
В результате аварии травмы получила женщина, которая работает агитатором, и двое прохожих.
Всех троих доставили в больницу. Состояние и степень полученных телесных повреждений женщины уточняются. У двоих мужчин врачи зафиксировали ушибы.
Информация внесена в журнал единого учета Московского отдела полиции. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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