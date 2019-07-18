Главная Новости Криминал и происшествия Серийный насильник, нападавший в лифтах: полиция ищет возможных жертв преступника
18.07.2019  17:41   

Серийный насильник, нападавший в лифтах: полиция ищет возможных жертв преступника

В настоящее время ранее судимый за совершение аналогичных преступлений правонарушитель задержан, ему сообщено о подозрении в пяти эпизодах преступной деятельности.


//kriminalukraine.com.ua
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции, злоумышленник был задержан в середине мая 2019 года. 
 
Пока больше никаких подробностей не правоохранители не дают.
 
Отделом расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту серии изнасилований и покушений на изнасилование девушек-подростков и молодых женщин, совершенных в лифтах многоэтажек Харькова в течение 2018-2019 лет. 
 
Уважаемые гражданки, если вы стали жертвами сексуального насилия и не обращались в правоохранительные органы, просим вас позвонить работникам СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 705-90-48, 0501525153 для последующего представления заявления о совершении преступления и проверки задержанного на причастность к его совершению.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, лифт, харьков
 
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