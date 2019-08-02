02.08.2019 16:49

События в Валках: новые подробности в рассказе очевидца

Свою версию того, что происходило вечером 23 июля возле ПСП Маяк изложил руководитель Охранного агенства «ТИГР» М. Крыветченко, который был свидетелем событий в Валках.



hk.npu.gov.ua

На электронную почту нашей редакции поступило письмо от М. В. Крыветченко, возглавляющего Охранное агенство «ТИГР», котрый присутсвовал на месте событий.

Приводим его письмо целиком

"Я, руководитель охранного предприятия «ТИГР» Крыветченко М.В.

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увидел видеообращение владельца «ПСП Маяк» Рапоты К.А. и хочу рассказать и прокомментировать события 23.07.2019 в Валковском ОП и деревне Большая Губщина, свидетелем которых мне довелось стать.

23.07.2019 я, как руководитель Охранного агенства «ТИГР» подписал договор с Рапотой.К.А. как с руководителем «Маяка» об оказании охранных услуг.

Рапота К.А. предоставил мне все необходимые документы, которые соответствовали реестру юридических лиц.

После подписания договора мы обратились в Валковское ОП с обращением к руководителям о выделение нам Следственно-оперативной группы для сопровождения нас на территорию «ПСП Маяк» и фиксации акта описи имущества предприятия, а также обеспечения охраны порядка и законности.

Также Рапота.К. А. написал заявление о противоправных действиях в отношение его предприятие, что подтверждается талоном уведомления с Валковского ОП, который получен 23.07.19. в 19:23.

На просьбу выделить нам следственно-оперативную группу руководитель Валковского ОП отказывал. Искали повода эту просьбу не удволетворять. Только после того как Рапота К. А. позвонил на 102 и сообщил о противоправных действиях на его предприятии СОГ и руководители Валковского ОП выехали вместе с нами на территорию.

На предприятие выехали Рапота.К.А. с его юристом, я и около 50 ребят,которые были приглашены для заключения договоров и обеспечения охраны предприятия. Задача ребят была - помочь проверить территорию предприятия на предмет посторонних предметов и людей, после фиксации акта осмотра вместе с СОГ, сообщить нам данную информацию и определиться с последующим трудоустройством на этом объекте в качестве сторожей.

Обращаю внимание, что на предприятие они не зашли. Пригласил их туда законный собственник. Ни мне, ни кому-либо другим не говорили о захвате предприятия. Договор подписан на охрану предприятия и его территории.

По прибытии мы увидели скопления населения и сотрудников полиции, которые находились возле въезда на территорию.

Полицейские попросили нас отвезти ребят от объекта, чтобы не создавалась конфликтная ситуация, что мы незамедлительно сделали и отправили ребят на расстояние около километра вне нашего поля зрения.

В это время Рапота.К,А. и его юрист общались с начальником Валковского ОП Жидовцевым и нач. следствия Валковского ОП Стародубцевым и просили соблюдать законность и выполнять их законные требования зайти вместе с ними на территорию, дабы зафиксировать акт описи имущества.

Хочу обратить внимания что фиксацию акта описи просили провести в присутствии Рапоты, его юриста и СОГ.

Жидовцев и Стародубцев отказали в законных требованиях Рапоты К.А.

После примерно двух часов общения руководители Валковского ОП отдали преступный приказ о задержание ребят, которые в это время находились возле церквушки на расстояние около 1 км. вне нашего поля видимости и собирались перекусить. Хочу так же обратить внимание что ребята были без оружия и без агрессии.

Так же при задержании у них незаконно изъяли телефоны, на которые вели видеофиксацию, фонарики в количестве 5 штук и газовые баллончики для самообороны в количестве 5 шт. Никто из ребят не оказывал сопротивления, но сотрудники спецподразделения грубо выполняли преступный приказ руководства.

Все это я узнал уже на следующий день, от адвокатов,потому как во время задержания я находился возле территории предприятие с Жидовцевым и Стародубцевым, которые отвлекали меня и принуждали, оказывая психологическое давление и угрозами применения физической силы проехать в Валковский отдел полиции. После провокаций с их стороны,я решил проехать в Валковский отдел полиции и дать пояснения по данному факту.

В отделении полиции я дал пояснения по факту моего прибывание возле территории предприятия Маяк, расписался в журнале посещений, что претензий не имею и указал время выхода из отдела полиции, после чего меня задержал Стародубцев и отдал приказ о том, чтобы меня допросили как свидетеля по уголовному делу, которое было открыто по заявлению Губского Станислава.

Я сообщил что по данному поводу я ничего не знаю и пояснить не могу,но сотрудники Валковского ОП по приказу Стародубцева все же завели меня в кабинет,где допросили меня в качестве свидетеля.

После допроса, который я считаю незаконным, у меня сняли отпечатки пальцев (также незаконно) и в отсутствие адвокатов, после чего я вышел из отделения полиции, мне стало известно что ребят задержали и я начал организовывать правовую защиту ребятам, которых незаконно задержали и скрывали их местонахождение.

По приезде адвоката Олейника. А. А., с которым было подписано соглашение о правовой помощи, возле Валковского ОП находились несколько адвокатов из центра безоплатной правовой помощи. Ими был выявлен и зафиксирован ряд нарушений со стороны руководителей Валковского ОП.

Эти нарушения адвокаты комментировали в своих заявлениях и средствах массовой информации, за время того беспредела я неоднократно видел как Губский Станислав давал указание Стародубцеву. Считаю действия таких «Правоохранителей» Валковского отдела полиции незаконными и такими которым должны дать правовую оценку органы прокуратуры, куда я обратился 24.07.2019 с соответствующим заявлением".