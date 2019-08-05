Полиция продолжает работу на месте крушения груженого КАМАЗа с моста на Алексеевке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи борются за его жизнь
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что автомобиль «КАМАЗ» перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
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