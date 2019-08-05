Главная Новости Криминал и происшествия Полиция продолжает работу на месте крушения груженого КАМАЗа с моста на Алексеевке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
05.08.2019  12:34   

Полиция продолжает работу на месте крушения груженого КАМАЗа с моста на Алексеевке (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи борются за его жизнь


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

 Предварительно установлено, что автомобиль «КАМАЗ» перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. 

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства аварии.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, камаз, харьков, окружная. алексеевка
 
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