07.08.2019 17:51

Минирование: станции метро осмотрены и работают в штатном режиме, – Нацполиция

На время осмотра станций эвакуация не проводилась.



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Напомним, 7 августа около 13:30 на на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на время осмотра эвакуация не проводилась.

На данный момент все станции уже осмотрены, подозрительных предметов не обнаружено, станции работают в штатном режиме.