Минирование: станции метро осмотрены и работают в штатном режиме, – Нацполиция

На время осмотра станций эвакуация не проводилась.
Напомним, 7 августа около 13:30 на на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на время осмотра эвакуация не проводилась.
На данный момент все станции уже осмотрены, подозрительных предметов не обнаружено, станции работают в штатном режиме.
День как нельзя лучше подходит для «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа.
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