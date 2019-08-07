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07.08.2019  17:51   

Минирование: станции метро осмотрены и работают в штатном режиме, – Нацполиция

На время осмотра станций эвакуация не проводилась.


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Напомним, 7 августа около 13:30 на на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, 3 железнодорожных и 2 автостанций, железнодорожного вокзала, 3 станций метрополитена, 4 жилых домов и 3 государственных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, на время осмотра эвакуация не проводилась.

На данный момент все станции уже осмотрены, подозрительных предметов не обнаружено, станции работают в штатном режиме.

Тэги:  минирование, полиция, харьков
 
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