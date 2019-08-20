20.08.2019 08:38

Пропавший в области подросток прокатилась на велосипеде до Харькова

Несовершеннолетнего беглянку вернули домой полицейские.



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16-летняя жительница Краснокутского района 14 августа поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась. Все это время она находилась в Харькове у своей тети.



Девушка уже не впервые оставляет дом. По ее словам, она хотела погулять. Конфликтов дома не было.



Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершались. Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу.