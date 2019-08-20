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20.08.2019  08:38   

Пропавший в области подросток прокатилась на велосипеде до Харькова

Несовершеннолетнего беглянку вернули домой полицейские.


// Facebook

16-летняя жительница Краснокутского района 14 августа поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась. Все это время она находилась в Харькове у своей тети.

Девушка уже не впервые оставляет дом. По ее словам, она хотела погулять. Конфликтов дома не было.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершались. Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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