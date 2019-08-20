Пропавший в области подросток прокатилась на велосипеде до Харькова

Несовершеннолетнего беглянку вернули домой полицейские.
16-летняя жительница Краснокутского района 14 августа поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась. Все это время она находилась в Харькове у своей тети.
Девушка уже не впервые оставляет дом. По ее словам, она хотела погулять. Конфликтов дома не было.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершались. Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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