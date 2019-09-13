13.09.2019 10:42

Прокуратура требует содержания под стражей подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 34-летнему мужчине в совершении изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст.152 УК Украины).



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По информации и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Ксении Мирошник, на данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.



В течение дня в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.



Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя девушка возвращалась из школы домой. Мужчина набросился на несовершеннолетнюю посреди дороги. Ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем поиздевался над девочкой и ушел.



Школьница сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.



По предварительным данным, мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.



Досудебное расследование продолжается. Проводятся неотложные следственные действия, предназначена ряд экспертиз.



За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.