Прокуратура требует содержания под стражей подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 34-летнему мужчине в совершении изнасилования несовершеннолетней (ч. 4 ст.152 УК Украины).
По информации и.о. руководителя Харьковской местной прокуратуры № 3 Ксении Мирошник, на данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.
В течение дня в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.
Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя девушка возвращалась из школы домой. Мужчина набросился на несовершеннолетнюю посреди дороги. Ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем поиздевался над девочкой и ушел.
Школьница сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.
По предварительным данным, мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
Досудебное расследование продолжается. Проводятся неотложные следственные действия, предназначена ряд экспертиз.
За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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Ясной погодой нас этот день не порадует – облака закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков.
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