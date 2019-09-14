Главная Новости Криминал и происшествия Смерть пешехода на Барабашово: в полиции рассказали, как все было (ФОТО)
14.09.2019  13:51   

Смерть пешехода на Барабашово: в полиции рассказали, как все было (ФОТО)

По предварительным данным, 49-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.


// Нацполиция

Авария произошла 13 сентября на улице Академика Павлова.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Renault» совершил наезд на 49-летнего пешехода. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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