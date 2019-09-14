Смерть пешехода на Барабашово: в полиции рассказали, как все было (ФОТО)

По предварительным данным, 49-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.
Авария произошла 13 сентября на улице Академика Павлова.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля «Renault» совершил наезд на 49-летнего пешехода. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – любое неосторожное слово может вызвать чрезвычайно острую реакцию. Чужую же бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
Угрозы синоптиков о похолодании сбылись наполовину, и в субботу еще есть шанс продлить летний отдых.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
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