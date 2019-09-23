Главная Новости Криминал и происшествия В Шевченковском районе неизвестные взорвали банкомат (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)
23.09.2019  12:55   

В Шевченковском районе неизвестные взорвали банкомат (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.


://hk.npu.gov.ua

23 сентября в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата. По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. 

 Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  банкомат, взрыв, харьков, клочковская, ощадбанк, полиция
 
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