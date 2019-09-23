В Шевченковском районе неизвестные взорвали банкомат (ОБНОВЛЕНО, ВИДЕО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.
23 сентября в 3:30 в полицию поступила информация о том, что на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата. По адресу выезжали руководители Шевченковском отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: