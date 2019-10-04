04.10.2019 12:19

Изнасилование - как избежать опасности: советы полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Советы как не стать жертвой насильника дает старший следователь полиции.



hk.npu.gov.ua

Старший следователь СУ ГУНП в Харьковской области Юлия Шилова, напомнила, что сейчас отдел расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Харьковской области расследует дело о серии изнасилований и покушений на изнасилование молодых девушек.

Анализ действий преступника и его жертв помог сформулировать следующие советы.

Идя домой, выбирайте наиболее безопасные, освещеные пути. За несколько метров до дома выньте из ушей наушники, посмотрите, не идет ли кто за вами.

Не заходите в подъезд с незнакомцами. Если вы уже зашли в подъезд с незнакомым или он догнал вас у лифта, не заходите с ним в лифт! Если незнакомец заходит вместе с вами в лифт, срочно выйдите.

Если нападение все же произошло, громко кричите. Защищайте свое личное пространство, выставив вперед руку с сумкой или рюкзаком, который снимите заранее.

И последнее. Вы все сделали правильно, напугали преступника, он отказался от выполнения своего плана, и убегает. Кричите, что преступника надо задержать, показывайте на него руками, это позволит окружающим понять, что произошло и задержать нападавшего до приезда полиции.

Возьмите контакты очевидцев. Их показания в качестве свидетелей будут иметь неоценимую вес во время досудебного следствия и в суде.

Помните, покушение на преступление - это также уголовно наказуемое деяние, вы остановите преступника и убережете других девушек от его противоправных посягательств.