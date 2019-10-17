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17.10.2019  19:31   

Осторожно, мошенники: аферистка обманула работницу аптеки

Пойманная мошенница успела продать украденный смартфон.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 16 октября во одной из аптек города Балаклея.
 
Воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, кроме фармакологов, женщина попросила телефон якобы позвонить.
 
Когда работница отвлеклась по работе, мошенница сбежала.
 
Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.
 
Правонарушительницей оказалась 29-летняя местная жительница.
 
Завладев телефоном, правонарушительница перепродала его.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Чтобы помочь гражданам уберечься от мошенников, правоохранители обращаются ко всем жителям области с просьбой быть бдительными и осторожными с незнакомцами.
 
Не передавать свои вещи или деньги неизвестным лицам в любых делах, особенно когда речь идет о вашем имущество или деньги.
 
Если у вас есть подозрения, что вас пытаются обмануть, немедленно обращайтесь в полицию.
 
Напомним, что аналогичное преступление произошло в центре Харькове с участием иностранца. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков, балаклея
 
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