17.10.2019 19:31
Осторожно, мошенники: аферистка обманула работницу аптеки
Пойманная мошенница успела продать украденный смартфон.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 16 октября во одной из аптек города Балаклея.
Воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, кроме фармакологов, женщина попросила телефон якобы позвонить.
Когда работница отвлеклась по работе, мошенница сбежала.
Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.
Правонарушительницей оказалась 29-летняя местная жительница.
Завладев телефоном, правонарушительница перепродала его.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Чтобы помочь гражданам уберечься от мошенников, правоохранители обращаются ко всем жителям области с просьбой быть бдительными и осторожными с незнакомцами.
Не передавать свои вещи или деньги неизвестным лицам в любых делах, особенно когда речь идет о вашем имущество или деньги.
Если у вас есть подозрения, что вас пытаются обмануть, немедленно обращайтесь в полицию.