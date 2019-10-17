17.10.2019 19:31

Осторожно, мошенники: аферистка обманула работницу аптеки

Пойманная мошенница успела продать украденный смартфон.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 16 октября во одной из аптек города Балаклея.

Воспользовавшись тем, что в помещении никого нет, кроме фармакологов, женщина попросила телефон якобы позвонить.

Когда работница отвлеклась по работе, мошенница сбежала.

Сотрудники сектора криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Правонарушительницей оказалась 29-летняя местная жительница.

Завладев телефоном, правонарушительница перепродала его.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Чтобы помочь гражданам уберечься от мошенников, правоохранители обращаются ко всем жителям области с просьбой быть бдительными и осторожными с незнакомцами.

Не передавать свои вещи или деньги неизвестным лицам в любых делах, особенно когда речь идет о вашем имущество или деньги.

Если у вас есть подозрения, что вас пытаются обмануть, немедленно обращайтесь в полицию.