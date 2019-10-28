28.10.2019 17:31

Стрельба на Клочковской: основные версии

Объявлены основные версии перестрелки.



//dozor.kharkov.ua

Как сообщил на брифинге глава областной полиции Валерий Сокуренко, харьковские правоохранители рассматривают две основных версии перестрелки на Клочковской: заказное убийство, связанное с деятельностью Исакова и Бороха, а также личная неприязнь киллера по отношению к жертвам.

Напомним, 25 октября возле супермаркета "Восторг" произошел конфликт со стрельбой , в ходе которого пострадали двое мужчин. Как рассказал Валерий Сокуренко, киллер поджидал жертв на парковке.

Владимиру Бороху, также известному как "Тайсон", удалось подстрелить нападавшего, однако затем пистолет "Вальтер" заклинило. Сам он получил два огнестрельных ранения в область грудной клетки с повреждением внутренних органов. От полученных травм житель Дергачевского района скончался в карете скорой.

Вторым пострадавшим оказался Георгий Исаков ("Жора"). Он получил ранения грудной клетки, обоих плечей и бедра, а также рваную рану виска. Мужчину доставили в Институт общей и неотложной хирургии, где ему оказали необходимую помощь.

"Исаков находится под охраной, но он в сознании и уже пользуется телефоном. Раненого пока не допрашивали, однако предполагаем, что он не стрелял", - заявил Сокуренко.

Силовики назначили ряд экспертиз, в том числе оружия, вещей, изъятых из Toyota RAV4, на которой передвигался киллер Алексей Титов, и жестких дисков, найденных дома у Бороха. Сейчас полиция рассматривает две версии случившегося: заказное убийство и преступление, совершенное по мотивам личной неприязни.