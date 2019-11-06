Кто устроил стрельбу возле спортклуба, рассказали в полиции

Разборки на Студенческой устроили граждане Азербайджана.
Напомним, 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу доставлен 30-летний гражданин Азербайджана с ранениями живота, предплечья и ноги. Ему была оказана медицинская помощь. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.
По словам очевидцев, у спортивного клуба «Авокадо» произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi». С места происшествия изъяты гильзы, пули и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.
Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств происшествия в Московский отдела полиции были приглашены 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. Все они живут в Харькове и являются студентами различных городских вузов. Мужчины были опрошены и отпущены с обязательством явки по вызову следователя.
Харьковская полиция установила личность правонарушителя, который стрелял в мужчину. Им оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Сейчас полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по задержанию лица, причастного к совершению указанного преступления.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: