06.11.2019 14:01

Кто устроил стрельбу возле спортклуба, рассказали в полиции

Разборки на Студенческой устроили граждане Азербайджана.



// Нацполиция

Напомним, 5 ноября около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу доставлен 30-летний гражданин Азербайджана с ранениями живота, предплечья и ноги. Ему была оказана медицинская помощь. По информации врачей, состояние его здоровья стабильно тяжелое.



По словам очевидцев, у спортивного клуба «Авокадо» произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль «Mitsubishi». С места происшествия изъяты гильзы, пули и другие вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств происшествия в Московский отдела полиции были приглашены 14 человек в возрасте от 18 до 21 года. Все они живут в Харькове и являются студентами различных городских вузов. Мужчины были опрошены и отпущены с обязательством явки по вызову следователя.

Харьковская полиция установила личность правонарушителя, который стрелял в мужчину. Им оказался 36-летний гражданин Азербайджана. Сейчас полиция проводит комплекс необходимых мероприятий по задержанию лица, причастного к совершению указанного преступления.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Следствие продолжается.