07.11.2019 12:52

Харьковский метрополитен полностью оправился после массового утреннего лже-минирования

Последней, в 12:17, для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.



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Как сообщалось ранее, утром 7 ноября неизвестный сообщил в полицию о о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет», рассказали в пресс-службе ГУ НП. Информация поступила около половины десятого утра на электронный адрес правоохранителей.

После проверок в 10.49 открыли станцию «Центральный рынок».

За ней в 11,35 для пассажиров открыли метро и переходы на станции «Университет».

Последней, в 12:17, для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.

Таким образом по полудню все станции метро Харькова продолжили работу в обычном режиме.