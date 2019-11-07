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07.11.2019  12:52   

Харьковский метрополитен полностью оправился после массового утреннего лже-минирования

Последней, в 12:17, для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.


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Как сообщалось ранее, утром 7 ноября неизвестный сообщил в полицию о о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет», рассказали в пресс-службе ГУ НП. Информация поступила около половины десятого утра на электронный адрес правоохранителей.

После проверок в 10.49  открыли станцию «Центральный рынок».

За ней в 11,35 для пассажиров открыли метро и переходы на станции «Университет».

Последней, в 12:17,  для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.

Таким образом по полудню все станции метро Харькова продолжили работу в обычном режиме.

 

Источник:   Харьковский метрополитен
 Тэги:  метрополитен, минирование, харьков, график, движение
 
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