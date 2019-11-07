Харьковский метрополитен полностью оправился после массового утреннего лже-минирования

Последней, в 12:17, для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.
Как сообщалось ранее, утром 7 ноября неизвестный сообщил в полицию о о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет», рассказали в пресс-службе ГУ НП. Информация поступила около половины десятого утра на электронный адрес правоохранителей.
После проверок в 10.49 открыли станцию «Центральный рынок».
За ней в 11,35 для пассажиров открыли метро и переходы на станции «Университет».
Последней, в 12:17, для приема пассажиров открыли станцию метро Спортивная.
Таким образом по полудню все станции метро Харькова продолжили работу в обычном режиме.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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