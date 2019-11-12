12.11.2019 14:31

Стрельба в метро: у полицейского нашли наркотики (ФОТО, ВИДЕО)

Капрал полиция, открывший стрельбу на станции метро «Научная», возможно находился под воздействием психотропных веществ.



// Telegram

О том, что происходило ночью на станции метро, рассказал в Faсebook представитель ГБР Александр Билка.



По предварительной информации: капрал полиции, находясь в суточном наряде, около 2 часов ночи вроде заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена, о чем сообщил в дежурную часть ГУНП в Харьковской области.

Прибывший на место наряд патрульной полиции ТОР зафиксировал, что полицейский закрылся в одной из комнат, а когда вышел из помещения, произвел несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону спецназовцев. Полицей2ский спецназ разоружил стрелявшего, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Во время личного обыска после задержания у полицейского изъято вещество, похожее на психотропное средство. Посторонних лиц на станции не обнаружено.



Следователями ГБР начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного Кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Решается вопрос сообщение о подозрении. Организовано проведение экспертного осмотра задержанного для определения состояния его возможного алкогольного или наркотического опьянения.