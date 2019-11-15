Полиция расследует отключение тепла на Салтовке

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия на улице Ивана Камышева.
Информация о том, что в магистральной камере дома 71 по улице Ивана Камышева закрылись двое бездомных, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от диспетчера КП «Харьковские тепловые сети» около четырех часов дня 15 ноября.
В результате вмешательства лиц в работу магистрали произошла авария, которая спровоцировала отключение теплоснабжения в 656 микрорайоне города.
Информация о происшествии внесена в Единый учета.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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