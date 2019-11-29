Избиение подростка: полиция открыл дела по видео из интернета

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, 28 ноября в соцсетях появилось видео избиения девушки из-за воровства.
Информация об обнаружении в сети Интернет видео избиения девушки внесена в Единый учета Шевченковского отдела полиции, сообщили в пресс-слузжбе Нацполиции.
По данному факту проводится проверка.
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