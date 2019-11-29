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29.11.2019  10:19   

Избиение подростка: полиция открыл дела по видео из интернета

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.


// Facebook

Напомним, 28 ноября в соцсетях появилось видео избиения девушки из-за воровства.

Информация об обнаружении в сети Интернет видео избиения девушки внесена в Единый учета Шевченковского отдела полиции, сообщили в пресс-слузжбе Нацполиции.

По данному факту проводится проверка.

Тэги:  буллинг, избиение, полиция, харьков
 
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