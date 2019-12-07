07.12.2019 15:54

Мужчину, который ушел из дома, нашли на вокзале

Пропавшего мужчину разыскали полицейские.



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Напомним, 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел из дома и пропал.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции 5 декабря установили его местонахождение.

35-летнего жителя пгт Константиновка нашли в селе Водяное Краснокутского района железнодорожной станции. Никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Полицейские доставили разыскиваемого домой.



Информация внесена в Единый учет Краснокутского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.