Главная Новости Криминал и происшествия Мужчину, который ушел из дома, нашли на вокзале
07.12.2019  15:54   

Мужчину, который ушел из дома, нашли на вокзале

Пропавшего мужчину разыскали полицейские.


// Facebook

Напомним, 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел из дома и пропал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции 5 декабря установили его местонахождение.

35-летнего жителя пгт Константиновка нашли в селе Водяное Краснокутского района железнодорожной станции. Никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Полицейские доставили разыскиваемого домой.

Информация внесена в Единый учет Краснокутского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Криминал и происшествия Вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся: полиция ищет мужчину (ФОТО) 04.12 Криминал и происшествия Внимание, разыскивается Денис Давыдов! (ФОТО) 28.11 Криминал и происшествия Несовершеннолетнего игромана привела домой полиция (ФОТО)
 
 

Видео

До конца года в планах Департамента территориального контроля очистить город от 500 квадратных метров незаконных сооружений
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 