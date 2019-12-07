Мужчину, который ушел из дома, нашли на вокзале

Пропавшего мужчину разыскали полицейские.
Напомним, 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел из дома и пропал.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции 5 декабря установили его местонахождение.
35-летнего жителя пгт Константиновка нашли в селе Водяное Краснокутского района железнодорожной станции. Никаких событий криминального характера с ним не случилось.
Полицейские доставили разыскиваемого домой.
Информация внесена в Единый учет Краснокутского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако ситуация не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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