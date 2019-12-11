11.12.2019 17:30

Пожар на Алексеевке расследует полиция

По факту пожара в одной из квартир многоэтажки в Шевченковском районе Харькова следователи открыли уголовное производство.



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11 декабря около 00:35 в полицию поступила информация о том, что произошел пожар в одной из квартир многоэтажки на улице Алексеевской.

В результате происшествия погибла 33-летняя женщина. Также в больницу доставлены трое пострадавших - 37-летний мужчина, трехлетний мальчик и годовалая девочка.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство Шевченковского отдела полиции и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Причина возгорания устанавливается.



Следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся необходимые следственно-розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.