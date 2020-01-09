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09.01.2020  12:57   

На Московском проспекте - спецоперация по разминированию (ФОТО, ВИДЕО)

Информацию сообщают очевидцы в соцсетях.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, на пр.Московском проспекте, 254 - спецоперация СБУ.

На месте 4 патруля копов, МЧС и скорая.

Огражден весь двор, прохожих просят обойти.

Тэги:  разминирование, операция, харьков
 
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