На Московском проспекте - спецоперация по разминированию (ФОТО, ВИДЕО)

Информацию сообщают очевидцы в соцсетях.
Как сообщают пользователи соцсети, на пр.Московском проспекте, 254 - спецоперация СБУ.
На месте 4 патруля копов, МЧС и скорая.
Огражден весь двор, прохожих просят обойти.
Логика достигнет своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью без осадков. Днем пойдет снег, который к вечеру должен ослабнуть. На дорогах местами гололедица.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: