27.12.2019 12:51

Харьковчан приглашают в галерею «Бузок» на выставку кукол

Ежегодный международный проект «Сезон кукол» проходит в Информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).



://city.kharkov.ua/

На выставке представлены работы Харьковского объединения мастеров авторских кукол и мишек Тедди. Среди участников - профессиональные художники и художники-любители.



В экспозицию вошли работы из традиционных материалов (керамика, фарфор, папье-маше, полимерная глина), а также куклы, созданные по авторским технологиям, и игрушки из натуральных материалов, в том числе шерсти, хлопка и пр.



Выставка будет работать до 8 января. Вход - свободный.

Фотогалерею выставки смотрите здесь