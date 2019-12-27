Харьковчан приглашают в галерею «Бузок» на выставку кукол

Ежегодный международный проект «Сезон кукол» проходит в Информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).
На выставке представлены работы Харьковского объединения мастеров авторских кукол и мишек Тедди. Среди участников - профессиональные художники и художники-любители.
В экспозицию вошли работы из традиционных материалов (керамика, фарфор, папье-маше, полимерная глина), а также куклы, созданные по авторским технологиям, и игрушки из натуральных материалов, в том числе шерсти, хлопка и пр.
Выставка будет работать до 8 января. Вход - свободный.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное.
Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. Дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.
По народному календарю сегодня отмечается Филимонов день.
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