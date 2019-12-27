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27.12.2019  12:51   

Харьковчан приглашают в галерею «Бузок» на выставку кукол

Ежегодный международный проект «Сезон кукол» проходит в Информационно-выставочном центре «Бузок» (ул. Сумская, 25).


://city.kharkov.ua/

На выставке представлены работы Харьковского объединения мастеров авторских кукол и мишек Тедди. Среди участников - профессиональные художники и художники-любители.

В экспозицию вошли работы из традиционных материалов (керамика, фарфор, папье-маше, полимерная глина), а также куклы, созданные по авторским технологиям, и игрушки из натуральных материалов, в том числе шерсти, хлопка и пр.

Выставка будет работать до 8 января. Вход - свободный.

Фотогалерею выставки смотрите здесь

Источник:   ХГС
 Тэги:  кукла, театр, харьков, праздник
 
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