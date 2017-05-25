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25.05.2017  19:23   

Площадь Свободы временно перекроют

Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от спуска Клочковского до ул. Тринклера вдоль Харьковского национального университета им. Каразина – будет ограничено с 8:00 26 мая до 24:00 28 мая.


city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Харьковского ретро-слета.
 
Также в эти дни не будут работать площадки для платной парковки на участках: пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской; пл. Свободы - в районе ХНУ.
 
Напомним, в этом году «Харьковский ретро-слет 2017» пройдет под лозунгом «Made in USA», поскольку основу экспозиции составят американские автомобили и мототехника.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  площадь, свободы, клочковская, харьков, слет
 
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