25.05.2017 19:23

Площадь Свободы временно перекроют

Движение транспорта по пл. Свободы - на участке от спуска Клочковского до ул. Тринклера вдоль Харьковского национального университета им. Каразина – будет ограничено с 8:00 26 мая до 24:00 28 мая.



city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на площади Харьковского ретро-слета.

Также в эти дни не будут работать площадки для платной парковки на участках: пл. Свободы - от ул. Тринклера до ул. Сумской; пл. Свободы - в районе ХНУ.