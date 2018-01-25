25.01.2018 12:52

В Харькове продолжается уборка снега

84 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 25 января, на улицах Харькова.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 78 машин по очистке и посыпанию проезжей части.

Вчера, 24 января, на дороги города было высыпано 181 т соли и 221 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено 1,3 тыс. куб. м снега.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.