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25.01.2018  12:52   

В Харькове продолжается уборка снега

84 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 25 января, на улицах Харькова.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 78 машин по очистке и посыпанию проезжей части.

Вчера, 24 января, на дороги города было высыпано 181 т соли и 221 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено 1,3 тыс. куб. м снега.

Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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