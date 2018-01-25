В Харькове продолжается уборка снега

84 единицы снегоуборочной техники работают сегодня, 25 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», минувшей ночью на улицах и магистралях города работало 78 машин по очистке и посыпанию проезжей части.
Вчера, 24 января, на дороги города было высыпано 181 т соли и 221 куб. м песчано-солевой смеси, вывезено 1,3 тыс. куб. м снега.
Напомним, власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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