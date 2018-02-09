Из-за открытия мемориальной доски в центре Харькова перекроют движение

Движение транспорта по улице Алчевских – на участке от улицы Свободы до улицы Ярослава Мудрого – будет запрещено с 9:30 до 11:00 10 февраля.
Это связано с проведением торжественной церемонии открытия мемориальной доски Почетному гражданину города Харькова Юрию Пояркову, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
На данный период времени будет организован объезд по прилегающим улицам – Пушкинской и Мироносицкой.
Напомним, что мемориальную доску почетному харьковчанину, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Пояркову установят на фасаде здания Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды (ул. Алчевских, 29).
Дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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