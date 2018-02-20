20.02.2018 12:29

Закрытые улицы возле стадиона «Металлист» и продление работы метро: как изменится трафик из-за матча Лиги чемпионов

Движение транспорта по улице Молочной, на участке от Московского проспекта до проспекта Гагарина, в переулке Власовском, по улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой, будет запрещено с 19:00 21 февраля до 00:30 22 февраля.



// city.kharkov.ua

В этот день на стадионе «Металлист» пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между украинским футбольным клубом «Шахтер» и итальянским ФК «Рома».

На этот период движение автобусов будет организовано следующим образом:



– автобусы №68э и 232э изменят конечную остановку и будут производить высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;



– автобус №260э: сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: ул. Плехановская – ст. м. «Завод им. Малышева»; высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева».



Другие автобусы будут объезжать закрытые улицы следующим образом:



– автобус №11э: ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина – пл. Героев Небесной Сотни – пр. Московский и далее по маршруту;



– автобус №211э (по направлению к ул. Академика Павлова): ул. Гольдберговская – пер. Молчановский – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – пр. Московский и далее по маршруту;

– по направлению к ул. Гольдберговской: пр. Московский – Гимназическая набережная – ул. Вернадского – пр. Гагарина – ул. Гольдберговская и далее по маршруту;



– автобус №231э: пр. Московский – ул. Академика Павлова и далее по маршруту;



– автобус №244э: пр. Московский – ул. Полевая и далее по маршруту;



– автобус №251э: пр. Московский – ул. Богдана Хмельницкого – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Полевая – ул. Плехановская и далее по маршруту.



Также с 19:00 21 февраля до 00:30 22 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:



– трамвай №5: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал»;

в обратном направлении: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская».



Кроме того, Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 22 февраля. Автобусные перевозчики также обеспечат работу пассажирского автотранспорта от станций метро по основным направлениям до 1:00 22 февраля.