Дорога на Великий Бурлук закрыта из-за снега

Водителей просят воздержаться от поездок.
Государственная дорога Харьков – Великий Бурлук пока закрыта из-за чрезвычайных условий, сообщил на своей странице в Facebook председатель Великобурлукской райгосадминистрации Виктор Слыш.
Несмотря на работу дополнительной техники Облавтодора, которая работает круглосуточно, ветер за полчаса заметает то, что уже расчищено, отметил он.
«Передали ухудшение погодных условий... Чтобы не стояли в сугробах... Учтите при планировании выходных тоже...», – написал Виктор Слыш.
Главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Не забудьте зонтик: на смену облачному утру придут дождливые день и вечер, местами пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечают День добровольца.
влажн.:
давл.:
ветер: