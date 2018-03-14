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14.03.2018  16:27   

Дорога на Великий Бурлук закрыта из-за снега

Водителей просят воздержаться от поездок.


// kh.ukravtodor.gov.ua

Государственная дорога Харьков – Великий Бурлук пока закрыта из-за чрезвычайных условий, сообщил на своей странице в Facebook председатель Великобурлукской райгосадминистрации Виктор Слыш.

Несмотря на работу дополнительной техники Облавтодора, которая работает круглосуточно, ветер за полчаса заметает то, что уже расчищено, отметил он.

«Передали ухудшение погодных условий... Чтобы не стояли в сугробах... Учтите при планировании выходных тоже...», – написал Виктор Слыш.

Тэги:  уборка снега, непогода, харьков
 
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