18.07.2018 18:54

Возле открывающегося памятника Гурченко запретят парковку транспорта

Остановка и стоянка транспорта в районе перекрестка пр. Независимости и ул. Тринклера будут ограничены в четверг, 19 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением церемонии открытия в сквере возле перекрестка памятника актрисе театра и кино, почетному гражданину города Харькова Людмиле Гурченко.

Ограничение введено с 7:00 до завершения мероприятия.

Напомним, открытие памятника легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко состоится 19 июля в 15:00 в сквере по ул. Тринклера, 6.