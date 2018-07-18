Возле открывающегося памятника Гурченко запретят парковку транспорта

Остановка и стоянка транспорта в районе перекрестка пр. Независимости и ул. Тринклера будут ограничены в четверг, 19 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением церемонии открытия в сквере возле перекрестка памятника актрисе театра и кино, почетному гражданину города Харькова Людмиле Гурченко.
Ограничение введено с 7:00 до завершения мероприятия.
Напомним, открытие памятника легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко состоится 19 июля в 15:00 в сквере по ул. Тринклера, 6.
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