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18.07.2018  18:54   

Возле открывающегося памятника Гурченко запретят парковку транспорта

Остановка и стоянка транспорта в районе перекрестка пр. Независимости и ул. Тринклера будут ограничены в четверг, 19 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением церемонии открытия в сквере возле перекрестка памятника актрисе театра и кино, почетному гражданину города Харькова Людмиле Гурченко. 

Ограничение введено с 7:00 до завершения мероприятия.

Напомним, открытие памятника легендарной актрисе, харьковчанке Людмиле Гурченко состоится 19 июля в 15:00 в сквере по ул. Тринклера, 6.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  парковка, памятник, гурченко, харьков, площадь свободы
 
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