03.01.2019 14:01

В Харькове продолжается уборка снега

В четверг, 3 января, снег на улицах Харькова убирают 58 единиц техники.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 17 автомобилей.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 113 т соли, 226 куб. м песчано-солевой смеси и вывезли более 1 тыс. куб. м снега и наледи.

Напомним, водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в связи с приходом циклона, который принесет снег и мокрый снег.