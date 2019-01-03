В Харькове продолжается уборка снега

В четверг, 3 января, снег на улицах Харькова убирают 58 единиц техники.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 17 автомобилей.
За прошедшие сутки на дороги высыпали 113 т соли, 226 куб. м песчано-солевой смеси и вывезли более 1 тыс. куб. м снега и наледи.
Напомним, водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в связи с приходом циклона, который принесет снег и мокрый снег.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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