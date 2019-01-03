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03.01.2019  14:01   

В Харькове продолжается уборка снега

В четверг, 3 января, снег на улицах Харькова убирают 58 единиц техники.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», ночью в уборке было задействовано 17 автомобилей.

За прошедшие сутки на дороги высыпали 113 т соли, 226  куб. м песчано-солевой смеси и вывезли более 1 тыс. куб. м снега и наледи.

Напомним, водителей предупреждают об ухудшении погодных условий в связи с приходом циклона, который принесет снег и мокрый снег.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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