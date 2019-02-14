14.02.2019 09:54

Сегодня метро работает на час дольше

Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 15 февраля.



// Facebook/metro.kh

Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча 1/16 Лиги Европы между командами ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Айнтрахт» (Германия), сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.

Напомним, также из-за матча с 19:00 14 февраля до 00:30 15 февраля будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому, улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой. А с 21:15 до 22:00 14 февраля и с 23:45 до 00:30 15 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.