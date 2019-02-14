Сегодня метро работает на час дольше

Харьковский метрополитен будет работать до 1:00 15 февраля.
Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча 1/16 Лиги Европы между командами ФК «Шахтер» (Украина) и ФК «Айнтрахт» (Германия), сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.
Напомним, также из-за матча с 19:00 14 февраля до 00:30 15 февраля будет запрещено движение транспорта по переулку Власовскому, улицам Храмова, Державинской, Плехановской, на участке от улицы Молочной до улицы Полевой. А с 21:15 до 22:00 14 февраля и с 23:45 до 00:30 15 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Мыслите позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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