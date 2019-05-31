На улице Тисовой запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Тисовой, на участке от выезда из АЗС «Овис» до ул. Квитучей, будет запрещено с 7:00 до 16:30 1 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением спортивного мероприятия «Race Nation Kharkiv 2019».
В связи с этим также будет запрещен въезд и выезд транспорта с ул. Героев Труда, в районе остановки пассажирского транспорта «Сосновый бор» при движении в сторону ул. Шевченко.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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