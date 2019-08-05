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05.08.2019  15:31   

Новая партия троллейбусов прибыла в Харьков

В начале августа еще три троллейбуса прибыли из Луцка в Харьков.


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Согласно условиям тендера, который выиграло ООО «Автосборочный завод №1» АО «АК «Богдан Моторс», для Харькова приобретут 57 троллейбусов «Богдан Т70117».

По состоянию на 5 августа уже отправлено пять современных новых троллейбусов «Богдан Т70117», сообщили на предприятии-изготовителе.

В соответствии с требованиями технологического процесса изготовления, все троллейбусы прошли дорожные испытания на маршрутах в Луцке и только после этого были отправлены в Харьков.

Во всех троллейбусах используются тяговые двигатели производства харьковского государственного предприятия «Электротяжмаш».

Напомним, в июле два троллейбуса «Богдан Т70117» уже вышли на линию в Харькове.

Тэги:  троллейбус, богдан, харьков
 
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