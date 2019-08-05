Новая партия троллейбусов прибыла в Харьков

В начале августа еще три троллейбуса прибыли из Луцка в Харьков.
Согласно условиям тендера, который выиграло ООО «Автосборочный завод №1» АО «АК «Богдан Моторс», для Харькова приобретут 57 троллейбусов «Богдан Т70117».
По состоянию на 5 августа уже отправлено пять современных новых троллейбусов «Богдан Т70117», сообщили на предприятии-изготовителе.
В соответствии с требованиями технологического процесса изготовления, все троллейбусы прошли дорожные испытания на маршрутах в Луцке и только после этого были отправлены в Харьков.
Во всех троллейбусах используются тяговые двигатели производства харьковского государственного предприятия «Электротяжмаш».
Напомним, в июле два троллейбуса «Богдан Т70117» уже вышли на линию в Харькове.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажн.:
давл.:
ветер: