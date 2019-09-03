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03.09.2019  17:58   

Ремонт перекрестка на Полтавском Шляхе: как изменится схема движения транспорта

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от дома №173 до ул. Дудинской при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора», будет запрещено с 8:00 4 сентября до 17:00 16 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован следующим образом:

– ул. Полтавский Шлях – ул. Победителей – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях;

на период проведения строительных работ по ул. Победителей будет организовано одностороннее движение от ул. Полтавский Шлях в сторону Григорьевского шоссе;

– ул. Полтавский Шлях – ул. Залютинская – ул. Золочевская – ул. Путивльская – пер. Афанасьевский – ул. Баррикадная – ул. Холодногорская.

Также с 8:00 4 сентября до 17:00 16 сентября изменятся маршруты автобусов, которые будут осуществлять объезд закрытого участка следующим образом (при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора»):

№43э, 254э: ул. Полтавский Шлях – ул. Победителей – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.

Напомним, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан прокомментировал необходимость отремонтировать этот участок дороги.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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