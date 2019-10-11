11.10.2019 19:25

Станцию метро «Московский проспект» переименуют в «Турбоатом», - Игорь Терехов

Такое решение сегодня, 11 октября, утвердили на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую провел первый вице-мэр Игорь Терехов.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Игорь Терехов напомнил, что с просьбой о переименовании станции к городскому голове Геннадию Кернесу обратились представители коллектива АО «Турбоатом» в ходе выездного приема на предприятии.

Как сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, станция «Московский проспект» была открыта в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове.

«Архитектурно-художественный облик станции выражает индустриальную тематику – это подчеркивают светильники больших размеров, напоминающие роторы турбин. Изначально станция проектировалась под название «Турбинный завод», но к моменту открытия за станцией закрепили название «Московский проспект», - сообщил Алексей Хорошковатый.

Он добавил, что из 13 станций Холодногорско-Заводской линии метрополитена – 6 расположены непосредственно на пр. Московском, но, тем не менее, имеют другие названия.

Также члены комиссии отметили, что «Турбоатом» сегодня уже стал промышленным брендом Украины и заслужил право увековечить свое имя в каком-либо топониме Харькова.

«Такой промышленный гигант, как «Турбоатом» известен на всю страну, поэтому, я думаю, эту просьбу необходимо поддержать. Теперь этот вопрос рассмотрят на сессии городского совета, и если депутаты тоже его поддержат, то станция «Московский проспект» будет переименована в «Турбоатом», - сообщил Игорь Терехов.